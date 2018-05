Iceta discrepa públicament amb Pedro Sánchez, el nomenament dels consellers ni són ''il·legals ni es poden impugnar''

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 14:20 h

Primeres esquerdes entre el discurs del PSC i el del PSOE

ACN | En una entrevista amb l'ACN -feta divendres abans que es conegués el nou Govern del president de la Generalitat, Quim Torra-, Iceta ha defensat que "no és il·legal" que els polítics sobiranistes que romanen en presons estatals puguin ser nomenats però advertia que seria un "error molt gran" i les institucions espanyoles podrien llegir que no és una acció "per afavorir el diàleg sinó més aviat donaria la sensació que es vol mantenir o incrementar la tensió".

Etiquetes 155, psc, psoe

A més, ha apuntat que aquesta decisió "no fa bé a ningú", possiblement tampoc als que serien nomenats, i per això ha defensat designar com a consellers persones "que s'hi puguin dedicar en plenitud". D'altra banda, ha lamentat el "cost" que alguns dels escrits de Torra d'abans de ser president està tenint en la imatge de Catalunya a la resta de l'Estat i l'exterior, on ha dit que poden veure que "ressona el populisme xenòfob que s'ha instal·lat" a altres zones d'Europa.



Per a Iceta, aquests nomenaments no són il·legals i no creu que es puguin impugnar però sí que ho veu problemàtic "perquè no podran dedicar-s'hi, no podran anar al Parlament" i el control de la seva actuació s'haurà de fer "delegant en algú altre". Per això, alertava ja el passat divendres Torra que aquesta decisió seria "errònia". "Alguns diuen si es nomena algú a la presó 155, no, això no és una il·legalitat, des del nostre punt de vista és una decisió equivocada", ha resumit.

En aquest sentit, ha reflexionat que a l'hora de prendre una decisió no només s'ha de tenir en compte si és legal o no sinó també la seva "conveniència". "Només tindria el sentit d'intentar demostrar la restitució però això no és en benefici de Catalunya ni dels catalans", ha declarat. A més, ha apuntat que un cop acaba la instrucció, el jutge podria inhabilitar aquestes persones i, per tant, el nomenament podria "durar setmanes".