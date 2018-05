El Gobierno prepara una nova onada de repressió contra Catalunya quan el PNB aprovi els pressupostos aquest dimecres

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 15:20 h

El primer pas és negar-se a publicar el nomenament dels consellers al BOE

Redacció | Exigien un Govern per aixecar el 155, amb el nou executiu l'excusa és que aquests consellers no són aptes per frenar l'aplicació de la repressió política.

pnb, rajoy, urkullu

Rajoy, Sánchez i Rivera han acordat mantenir el 155, la repressió no ha tingut l'efecte esperat i davant un escenari on el republicanisme va agafant forces els nacionalistes han determinat que, un cop aprovats els pressupostos, una nova onada d'autoritarisme caurà sobre les institucions catalanes.

L'objectiu de l'executiu popular és evitar que el partit d'Urkullu faci un pas enrere i es repensi el suport, motiu pel qual l'estratègia implica aguantar fins dimecres, quan els bascos votin els comptes de l'Estat que són especialment generosos amb ells. En aquest sentit, ha reflexionat que a l'hora de prendre una decisió no només s'ha de tenir en compte si és legal o no sinó també la seva "conveniència". "Només tindria el sentit d'intentar demostrar la restitució però això no és en benefici de Catalunya ni dels catalans", ha declarat. A més, ha apuntat que un cop acaba la instrucció, el jutge podria inhabilitar aquestes persones i, per tant, el nomenament podria "durar setmanes".