Exhibició de nacionalisme espanyol en els actes de l'exèrcit a Tarragona

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 16:25 h

La Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau critica el posicionament del consistori per considerar “cultura” l’exhibició militar

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | La Patrulla Àguila i la Unitat Acrobàtica de Paracaigudistes de l’exèrcit espanyol han realitzat aquest diumenge acrobàcies aèries per primera vegada a la capital tarragonina. L’exhibició protagonitzada per set avions de les forces armades de l’aire han mostrat diversos moviments i dibuixat la bandera espanyola al cel.

Pla general d'un dels membres de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol en l'actuació a Tarragona © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes exèrcit, nacionalisme

El tercer tinent alcalde i comissionat dels XVIII Jocs de Mediterrani, Javier Villamajor, ha agraït la implicació d’aquestes formacions militars en un acte de suport als Jocs tot i que ha desmentit que s’emmarqui dins del seu Pla Cultural. “Agraïts que vinguin a casa nostra perquè també és casa seva”, ha afirmat i “respecte absolut” a qualsevol manifestació i opinió contrària, en referència a la protesta de la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau. El col·lectiu considerat que aquests avions “són armes per matar i, això no és cultura”. Tanmateix, des del consistori han insistit que s’han de respectar “totes les sensibilitats” i que es tracta d’actuació “coherent i veiem una bona resposta per part del públic”, ha reblat Villamayor.