El Govern sondeja un full de ruta que prioritzi les oportunitats i defugi els terminis

La nova legislatura intentarà aprofitar escenaris com les eleccions municipals i europees per desplegar la República

ANÀLISI - @JoanSole_ | El Govern de Quim Torra reorienta l'estratègia, davant la postura intolerant del Gobierno -amb el suport de PSOE i C's- que jugarà la carta del 155 cada vegada que la Generalitat avanci en la recuperació dels espais perduts, l'executiu català especula com agafar forces amb les noves finestres d'oportunitats que s'obriran els mesos vinents.

A l'horitzó hi ha tres capítols destacats: l'aniversari dels fets d'octubre, les eleccions municipals i les eleccions europees. Tres cites que marcaran el destí d'aquest Govern que, juntament amb l'inici del judici contra els presos i els exiliats a la tardor, haurà de gestionar el grau de pressió nacional i internacional per denunciar l'anomalia políticojudicial amb la qual viu el país.

El president Quim Torra ho apuntava en l'entrevista de diumenge d'El Punt Avui, "ara es parla molt de desobediència i sobirania, i hauríem de dur el debat a les oportunitats, el moment". Les eleccions municipals regalen una oportunitat d'or perquè els republicans controlin ciutats com Barcelona, Tarragona i Lleida. Tres capitals que no han estat a l'altura de les necessitats del moviment independentista. Com concórrer a aquestes eleccions és un debat imprescindible que amb el nou govern a punt d'encetar la legislatura cal començar a treballar. Com també s'haurà de fer amb les eleccions europees. Es pot exportar la causa catalana a Europa postulant de candidats els presos i els exiliats? L'Estat posaria els mateixos problemes als presos i exiliats polítics per rebre l'acta d'eurodiputats com ha passat al Parlament de Catalunya?

Abans d'aquests processos electorals, però, hi ha el primer aniversari de l'1-O. Una data que hauria de tenir un reconeixement públic i institucional de la Generalitat. Avantsala de les cites electorals, és una oportunitat perquè, com va passar l'any passat, la comunió entre el carrer i les institucions sigui plena.