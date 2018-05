Rivera posa en marxa la plataforma ultranacionalista que el porti a la Moncloa

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 17:20 h

Redacció | Ciudadanos ha detectat que l'exaltació nacionalista fa créixer la intenció de vot del partit, motiu més que suficient per seguir alimentant el discurs.

El president de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentat aquest migdia la plataforma de caràcter ultranacionalista amb la qual vol pescar més vots del Partit Popular. Reivindicant una Espanya "moderna i diversa", el líder de la força taronja ha apostat per un discurs antic on la bandera i la simbologia espanyola són el pal de paller d'aquesta plataforma civil, España Ciudadana, on el que vol és recuperar "l'orgull de sentir-se espanyol".

Rivera, acompanyat per les 1.800 persones que l'han acompanyat al Palau Municipal de Congressos de Madrid, vol una Espanya "que no demana perdó, sense complexos". Un projecte obert on "l'única condició és voler el millor per al teu país, tenir talent i ser generós".