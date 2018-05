L'advocat de Rull i Turull es ressigna a l'arbitrarietat de Llarena

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 19:20 h

Admet que "l'esperança no es perd mai", però dubta del criteri del jutge

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Jordi Pina Massachs, l'advocat de Jordi Turull i Josep Rull, designats per Quim Torra per seguir les carteres de Presidència i Territori i Sostenibilitat, dubta que el jutge Llarena els deixi en llibertat per ser nomenats i per poder exercir el càrrec "malgrat ser ciutadans innocents i tenir els drets intactes", ha assenyalat. En una entrevista a l'espai 'El Suplement', de Catalunya Ràdio, el també advocat de Jordi Sànchez ha recordat els casos de Jordi Sànchez i el mateix Jordi Turull, que no van poder sortir de la presó per al debat d'investidura al Parlament.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes rull, turull

"L'article 25 del conveni europeu de drets humans no és el seu fort", ha ironitzat l'advocat sobre el jutge del Tribunal Suprem. Jordi Pina ha indicat que si el jutge d'instrucció denega la llibertat de Rull i Turull, transmetrà a Torra el que decideixin els seus defensats, on no es descarta que renunciïn al càrrec.

"El que és complex és exercir a 600 quilòmetres de distància i tancats a una presó", ha indicat Jordi Pina, qui ha afegit que "òbviament" la decisió final és del president de la Generalitat. Tampoc es descarta "explorar altres vies" i assenyala que Rull i Turull es consideren "legítims" per exercir de consellers de la Generalitat. Assenyala, a més, que aquest fet "no em dificulta gens ni mica l'estratègia de defensa".

"Un element fonamental que sempre m'ha emprenyat" és que des l'Estat han demostrat que no tenen cap respecte, cap ni un, a la presumpció d'innocència", ha assenyalat. "Perquè la presó preventiva es una cosa 'excepcionalíssima', i aquestes persones són innocents", ha dit rotund.