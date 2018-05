Torna el soroll de sabres: Un militar demana que l'exèrcit intervingui per la força Catalunya

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 10:50 h

Segons Rafael Dávila Álvarez, els colpistes són els independentistes i cal actuar davant la inoperància del Gobierno

Gerard Sesé @gerardsese | El deix autoritari i reaccionari de l'estament militar espanyol es torna a pronunciar. Un fet insòlit i que hauria de ser castigat immediatament en qualsevol estat democràtic i de dret, uns adjectius que Espanya ha demostrat amb escreix que no acompleix. El general a la reserva Rafael Dávila Álvarez demana que hi hagi una intervenció militar armada a Catalunya per aturar "el cop d'Estat dels independentistes".

En un Estat amb totes les garanties democràtiques, el poder militar ha d'estar absolutament subjecte al polític, fins i tot en les seves declaracions. Espanya, però, encara pesa molt la tradició històrica colpista militar. Així ho demostra el general Rafael Dávila Álvarez amb un article preocupant al seu blog personal titulat "una intervención armada a Cataluña".

De fet, a l'article , explica que ha de contestar "intensivament" preguntes de "diferents sectors" que s'interessen per l'opinió de l'exèrcit per a actuar a Catalunya o no. La resposta del militar és clara i ja l'avança al seu títol. Recorda el text constitucional que afirma "que Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" per a justificar la seva posició "más claro, el agua", diu.

En legitima defensa

Com ja va passar el 36, que els militars van actuar per defensar-se de la República. El general no considera que la intervenció militar amb les armes sigui un cop d'Estat, ja que, segons ell, seria en defensa contra els "colpistes independentistes". De fet, ho descriu com "la dictadura catalana" i critica els governants espanyols per no exercir mà dura: "suavizan, sonríen, dialogan, hacen chistes, gastan, desgastan".

"Rajoy no hace nada"

Segons el general, Rajoy "no hace nada" i pregunta "¿Hasta Cuándo? Han dinamitado la convivencia y han acabado con la libertad". Així que, com és d'esperar, no aposta per cap mena de diàleg i així ho justifica: "Esa que empieza dialogando con los golpistas y termina legalizando ese poder ahora al margen de la ley".

Catalunya en ruïnes

L'afirmació més preocupant és una pregunta que es fa el mateix general si hi ha acció militar a la força: "¿Intervención militar? No sé si la Unidad Militar de Emergencias tendrá capacidad para retirar los escombros de esta ruina moral a la que nos encaminamos. Es una auténtica emergencia nacional."

Militar franquista

Rafael Dàvila va iniciar la seva carrera militar en ple franquisme, l'any 1964. A més, és nét de Fidel Dávila y Arrondo Gil y Arija, marquès de Dávila. Va ser un militar durant la Guerra Civil espanyola i els primers anys de la dictadura franquista. Va participar en el cop d'estat contra la Segona República que va originar la Guerra Civil. Després de la mort del general Mola va ser nomenat Comandant en cap de l'Exèrcit del Nord, al comandament del qual prendria part en algunes accions destacades de la contesa, com la presa de Bilbao, l'Ofensiva d'Aragó, la Batalla de l'Ebre o l'Ofensiva de Catalunya.

Va ser membre de la Junta de Defensa Nacional i posteriorment President de la Junta Tècnica de l'Estat (origen de l'administració pública en la zona revoltada) i Ministre de l'Exèrcit als primers governs franquistes. Va estar casat amb la burgalesa Teresa Jalón.

També va ser notícia quan va criticar l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que volia retirar nomenclatura franquista a la capital espanyola.