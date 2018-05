[Vídeo] El cantant Quim Vila es planta davant els murs de les presons de Madrid per clamar ''democràcia''

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 11:50 h

Al videoclip, al cantautor l'acompanyen alcaldes i ciutadans del Moianès

0 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El cantautor i showman Quim Vila, conegut per les seves cançons carregades d'humor, ironia i crítica social, que ell mateix es defineix els seus xous com "animació infantil separatista per a totes les edats" ha presentat el seu últim tema "Democràcia". La cançó l'acompanya un videoclip on hi han participat els alcaldes del Moianès i els seus ciutadans i on es pot veure el cantant desplaçar-se fins a les presons de Madrid amb la seva guitarra.

La música és un instrument molt potent per a canalitzar i difondre i expressar un missatge. I segur que els presos polítics, quan vegin el vídeo, se sentiran una mica reconfortats, un efecte similar al que els produeixen les cartes que reben cada dia.

Amb aquesta intenció, el cantautor Quim Vila i els ciutadans del Moianès han volgut fer aquest vídeo denúncia titulat "Democràcia" on clamen per la llibertat dels presos polítics. El cantant s'ha desplaçat amb cotxe fins a Madrid per a visitar, des de fora, les presons i ho ha fet amb la seva guitarra i amb cartells on s'hi pot llegir "llibertat presos".

Fins i tot, en algun moment del videoclip es pot veure com la Guardia Civil atura la gravació i fa identificar al cantant. Al vídeo hi col·laboren els alcaldes del Moianès i molts ciutadans de la comarca que canten "democràcia" en un ambient festiu però alhora reivindicatiu.





Notícies relacionades