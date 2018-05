Torra sense pèls a la llengua a Madrid: ''Això no passaria a cap altra democràcia d'Europa''

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 12:50 h

Assegura que "els consellers m'han manifestat la voluntat de prendre possessió"

ACN / Visita d'impacte del president de Catalunya, Quim Torra, a Madrid custodiat pels Mossos: en sortir d'Estremera a assegurat que "els consellers m'han manifestat la voluntat de prendre possessió", en referència Josep Rull i Jordi Turull i també ha explicat que els presos polítics "saben que la seva causa és justa" i ha insistit en reclamar diàleg tant a Mariano Rajoy com "als partits de l'oposició espanyola".

Josep Rull i Jordi Turull es refermen en la seva voluntat d'assumir de nou les conselleries de Territori i Sostenibilitat; i Presidència, respectivament. "Els consellers m'han manifestat la voluntat de ser dimecres a Barcelona per prometre el càrrec i prendre'n possessió". Així ho ha declarat el president de la Generalitat, Quim Torra, en sortir de la visita dels presos que hi ha a Estremera. "Estan bé, estan forts, estan animats i saben que la seva causa és justa i honorable", ha declarat Torra, qui ha remarcat que "en cap altre país d'Europa" estarien en presó preventiva pel que van fer. El president ha insistit en reclamar diàleg tant a Mariano Rajoy com "als partits de l'oposició espanyola": "Que la política torni a la política i que el diàleg torni al diàleg", ha demanat.