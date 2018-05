[Vídeo] Conducta exemplar dels veïns de Llafranc davant les provocacions d'una unionista embogida que arrencava creus grogues

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 15:30 h

Malgrat els crits, el to despectiu, desagradable i violent, els veïns tornen a col·locar els símbols a la platja sense arribar caure en provocacions

Gerard Sesé @gerardsese | Gran exemple de serenor, temperament i actitud pacífica i democràtica dels ciutadans de Llafranc davant les provocacions d'una unionista fora de si. A la platja de la localitat, els veïns han dut una acció simbòlica per a reclamar la llibertat dels presos polítics col·locant creus grogues. Tal com es pot veure al vídeo, la gent es banya tranquil·lament i les creus ocupen un petit tros de la sorra. Així i tot, una unionista radical i verbalment violenta intenta provocar sense aconseguir el que volia.

Els independentistes construeixen, els unionistes destrueixen. Aquesta és la premissa constant que demostra el tarannà de cada ideologia. L'espai públic és de tots i un símbol no fa mal. En comptes d'arrencar llacets grocs, l'unionisme podria posar els seus, però en comptes d'això prefereix eliminar allò que no els agrada.

Una senyora totalment fora de si i embogida, va intentar provocar un grup de persones que havien col·locat unes creus grogues a la platja. La senyora, que es mostra molt nerviosa tota l'estona i empra una violència verbal contundent, acaba corrent per la platja arrencant les creus mentre, amb paciència, altres ciutadans les tornen a posar. Els veïns intenten dialogar amb ella tot i que és impossible. En un moment determinat, se li demana que no gravi i la senyora, mentint vilment com quan un jugador de futbol intenta simular un penal, afirma que "l'han pegat". Les imatges la retraten. La unionista va acompanyada d'un senyor amb un polo blanc que li donava suport. Tot i la insistència de la unionista, no es va produir cap incident.