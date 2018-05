[Fotos] Enxampen 5 dones duent a terme un acte vandàlic contra la seu de la Generalitat a Brussel·les

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 16:30 h

Els fan fotos i avisen que les denunciaran

Gerard Sesé @gerardsese | L'unionisme també duu a terme actes vandàlics contra els catalans fora de les fronteres del Principat. En aquest vas, han enganxat in fraganti 5 dones a la capital europea, Brussel·les, arrencant part del cartell de la seu de la Generalitat a la ciutat belga. Anuncien que seran denunciades.

Una dona que acaba de perpetrar un acte vandàlic a la seu de la Generalitat a Brussel·les © Joan Maria Piqué Comparteix Tweet

Etiquetes brussel·les, europa, seu generalitat, unionisme

Quiero advertir a las cinco “señoras” que han arrancado parte del rótulo de la delegación de Catalunya en la UE en Bruselas que tenemos más fotos, y las imágenes de las cámaras de seguridad. Que han atacado una propiedad privada, y que en Bélgica no hay impunidad. pic.twitter.com/VHpAapmnrh — Joan Mria Piqué ‏ن (@joanmariapique) 21 de maig de 2018

A Bèlgica no hi ha impunitat com a Espanya per a l'unionisme. Així ho ha volgut anunciar a Twitter Joan Maria Piqué, director de comunicació del Govern a l'exili en una piulada: "Vull advertir les cinc "senyores" que han arrencat part del rètol de la delegació de Catalunya a la UE a Brussel·les que tenim més fotos, i les imatges de les càmeres de seguretat. Que han atacat una propietat privada, i que a Bèlgica no hi ha impunitat". El text era acompanyat per un parell de fotos on es pot veure una de les dones amb actitud desafiant mirant a càmera.