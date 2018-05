[Vídeo] Arran socarrima Rajoy, Sánchez i Rivera davant la seu del PP

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 17:35 h

Els seus retrats queden fets cendres en un acte que reivindica la fi del 155

Gerard Sesé @gerardsese | L'organització juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha cremat imatges del president del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, del líder del PSOE, Pedro Sánchez, i del de Cs, Albert Rivera, per protestar contra el manteniment de l'article 155 a Catalunya que els tres liders unionistes espanyols han pactant saltant-se la llei.

Els retrats de Rajoy, Sánchez i Rivera han quedat reduits a cendra tot just davant de la seu del PP a Barcelona. Amb aquesta acció, Arran cita a mobilitzar-se per "plantar cara a l'Estat, acabar amb el 155, i continuar exercint el poder popular des de la desobediència", segons ha informat l'organització aquest dilluns en un comunicat.

L'acció coincideix amb l'acord del Govern central amb els líders de Cs i PSOE, Albert Rivera i Pedro Sánchez, de mantenir l'article 155, i l'absència de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del decret en qual es nomenen els consellers del nou Govern. El video ha estat penjat per Arran a les xarxes on asseguren que "tombem el 155, tombem el règim, tornem als carrers i lluitem per la independència per canviar-ho tot!".



Tombem el , tombem el règim, tornem als carrers i lluitem per la independència per canviar-ho tot! #Ni155NiAutonomisme pic.twitter.com/WZlGeQHv3w — Arran (@Arran_jovent) 21 de maig de 2018

