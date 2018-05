[Vídeo] L'extrema i preocupant similitud del discurs d'Albert Rivera a l'acte 'España Ciudadana' amb un de Primo de Rivera

Última actualització Dilluns, 21 de maig de 2018 18:45 h

Això és el que passa si unim els dos parlaments

Gerard Sesé @gerardsese | Albert Rivera va tenir els seus moments de glòria durant l'acte de presentació d'una plataforma lligada a Ciudadanos que es diu "España Ciudadana' que pretén desacomplexar els ciutadans que se senten espanyols. L'acte, d'un nacionalisme d'ultradreta ranci i caspós, va esdevenir tota una ostentació de patriotisme que recordava el d'altres temps.

L'espanyolisme amb tuf falangista que desprenia aquell acte ha quedat retratat amb la similitud del discurs d'Albert Rivera amb el qui fou el fill del primer dictador del segle XX a Espanya, José Antonio Primo de Rivera. Durant la dictadura del seu pare, que es va proclamar president del Gobierno del 1923 fins al 1930, va crear el partit de La Falange.

El falangista feia un discurs nomenat "Por la pátria, el pan y la justicia" on apel·lava a retornar l'orgull per Espanya dels espanyols i apostava per la unió entre partits, nacionalismes locals i classes socials. Absolutament igual que Albert Rivera, que deia no diferenciar entre formacions polítiques (entre blaus i vermells), tampoc entre empresaris i treballadors i en carregar contra el sobiranisme català.

Aquí una barreja dels dos discursos que fa feredat:





Uf! La gran similitud del discurs d'Albert Rivera amb el de José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange és espantós! Que corri, molta gent el 21-D els va votar i ha de saber que són la ultradreta més reaccionaria i casposa! +Info: https://t.co/jlhHatOrNO pic.twitter.com/VaWTOd78hv — Gerard Sesé (@gerardsese) 21 de maig de 2018

