[Vídeo] L'unionisme exerceix la violència: ferit un home de 82 anys quan arrencaven creus gregues a Canet de Mar

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU SENSE UN BON AJUNTAMENT NI BONA POLICIA LOCAL UN ELS COTXES NO RESPENTEN ELS PASOS DE VIANATS I JA CACAS DE GOSSOS PER TOT ARREU EL BARRI DELS ESTALVIS EL PITJOR DE CARDEDEU UN JA GENT MOLT DOLENTA QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ MOLT MASCHISTA TAMBE LA MESA DEL PARLAMENT CATALÀ TAMBE ES MOLT MASCHISTA ES UN FET TORRA LI AGRADA EL 155 QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ MOLT MASCHISTA TAMBE LA MESA DEL PARLAMENT CATALÀ TAMBE ES MOLT MASCHISTA ES UN FET TORRA LI AGRADA EL 155

21 de maig de 2018, 20.59 h

LAS POLICIAS LOCALS Ajudan i molt ALS ENCAPUTXATS Ja que como no los detienen estos es fan mes valents i confiados ARA JA ATACAN DE DIA SENSE POR DE LA POLICIA o ja sabien la policia no els feria res de res eren complices miran para otro lado mentres actuen els ENCAPUTXATS A CANET DE MAR I ALTRES MOLTS POBLES ..



MENOS MAL NO BENEN A CARDEDEU I AIXO QUEL BALCO DEL AJUNTAMENT TENIN LA GRAN PANCARTA DELS PRESOS POLITICS I LA ESTELADA COMUNISTA DE LA CUP ... Llegir més