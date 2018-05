La caverna assegura que ja són 3 els milions malversats per l'1-O

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 09:30 h

La Guàrdia Civil estaria a punt de lliurar un altre informe per demostrar-ho

Redacció | Mentre el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro assegura que l'1-O no es va pagar amb diner públic i el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu que sí i li demana a crits que li faciliti proves, la Guàrdia Civil va per feina.

Un nou informe que estaria elaborant el cos de la Guàrdia Civil i dirigit al mateix Llarena, eleva la quantitat malversada a tres milions. Segons recull El Confidencial, aquesta seria la quantitat que va gastar el Govern de Carles Puigdemont per permetre l'1-O.

Però el mateix digital constata que els investigadors no tenen encara la xifra exacta. Tot i això, hi hauria noves línies obertes que investigarien el possible desviament de fons públics per tal de pagar el 'procés'.

La Guàrdia Civil se centra en fets que ja va posar de manifest fa temps: les despeses relacionades amb les campanyes de publicitat del referèndum en mitjans de comunicació públics, la distribució electoral, els sobres per a la remissió de cartes certificades, fulletons i despeses derivades de la intervenció d'observadors internacionals. Segons recull el diari, l'Institut Armat estaria ara investigant de ple en aquests aspectes.

