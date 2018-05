La RAE també fa moviments cap al 'supremacisme'

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 11:30 h

L'Acadèmia incorporarà pròximament aquest terme i algunes variants

Redacció | La Real Acadèmia Espanyola (RAE) incorporarà pròximament els termes 'supremacisme' i 'supremacista', segons ha revelat la mateixa institució cultural a Twitter responent a un usuari després de l'intercanvi de missatges en aquesta xarxa entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

En un moment determinat, un dels usuaris de Twitter va respondre el dirigent socialista que la paraula 'supremacista' no existia al diccionari i la RAE va intercedir per anunciar que "ja estan en fase d'incorporació al diccionari acadèmic als termes 'supremacisme' i 'supremacista'".



L'intercanvi de missatges va començar divendres passat quan Sànchez va acusar Torra de ser el "Le Pen de la política espanyola" i el president català el va replicar demanant-li diàleg per parlar dels "presos polítics a l'Estat" i de la "criminalització del dret a l'autodeterminació dels pobles". Sánchez va tornar a respondre per acceptar l'oferta si "el seu supremacisme li permet" i per traslladar-li que Torra "no estava per sobre de la llei".





#RAEconsultas Ya están en fase de incorporación al diccionario académico los términos «supremacismo» y «supremacista». — RAE (@RAEinforma) 21 de maig de 2018

Les acusacions de 'supremacisme' al president de la Generalitat, Quim Torra, van sorgir fa uns dies quan Carles Puigdemont va fer públic que apostava pel diputat de Junts per Catalunya i es van fer públic articles i tuits de fa uns anys en què carregava contra "els espanyols".

