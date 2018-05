La causa per sedició, en mans d'un testimoni ultra

22 de maig de 2018, 11.26 h

O sigui que la fiscalia disposa d'una testimoni "veraç", "imparcial" i "honesta". Quin país!!! Valga'm Déu!!! On hem arribat? Vist això, us imagineu què podria haver passat en aquelles èpoques del descobriment d'amèrica, amb els assassinats, tortures, robatoris i mil i una fellonies dels kastanyols, entre elles les anihilacions de cultures mil·lenàries, més sabies que els mateixos kastanyols botxins en aquelles terres? I com han de ser una gran majoria d'aquells "conquerits", que ara ... Llegir més