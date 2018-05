Es destapa el finançament ocult de la monarquia

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 12:30 h

És sis vegades superior al que indica el portal de Transparència

Redacció | Una investigació del programa La Sexta Columna, de la Sexta ha destapat que la monarquia rep més diners dels que indica el portal de Transparència a través d'altres partides dels pressupostos generals de l'Estat.

D'aquesta manera, mentre el mateix portal de Transparència exposa que la monarquia costa als Espanyols 8 milions d'euros, el reportatge de La Sexta ho situaria en 50 milions.

Com s'explica aquesta diferència? La cau rau en el fet que moltes partides econòmiques estan amagades en pressupostos d'altres ministeris. Per exemple, i sense anar més lluny, el ministeri de l'Exterior paga els viatges, uns 600.000 o 700.000 euros l'any.

El ministeri de Presidència, per la seva banda, pagaria segons recull el programa, una part del personal, entre uns 6,1 milions. A més de donar suport en algunes recepcions oficials, audiències civils i militars o sopars de gala. Segons recull també elCrític, conservar el Patrimoni Nacional de la Casa Reial costa uns 26 milions més.

Per qüestions de política antiterrorista, es desconeix però ara per ara quin és el pressupost que dedica el ministeri de l'Interior o el de Defensa per a la seguretat dels vehicles que utilitza la monarquia.

