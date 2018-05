Ballesteros i Sánchez es barallen per Torra

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 13:00 h

L'alcalde de Tarragona destaca l'"apel·lació al diàleg" del president català i espera que sigui contestada per l'Estat

Redacció | L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), ha criticat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, titllés de racista el president de la Generalitat, Quim Torra.

"No m'ha agradat l'expressió de racista que ha dit el secretari general del PSOE", ha reconegut Ballesteros en declaracions al programa 'Més 3/24'. Segons el socialista català, aquestes paraules "no són bona forma" d'aconseguir "la seducció" que defensen.D'altra banda, ha afirmat que sí li ha agradat l'"apel·lació al diàleg" feta per Torra, esperant que "hi hagi resposta per part de l'altra banda". L'alcalde tarragoní ha minimitzat també la rellevància dels escrits de Torra en el passat: "Tots podem escriure cosetes".