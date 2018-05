Jutges i fiscals fan front comú contra la instrumentalització de la justícia amb una vaga per la ''dignitat''

Fonts del Comitè de vaga han assegurat que han realitzat "grans esforços" per evitar l'aturada, sense obtenir cap resposta des del Ministeri de Justícia. Creuen que la vaga tindrà una bon seguiment.

Segons les associacions, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "ha fet cas omís a la proposta sobre nomenaments judicials, d'acord amb criteris de mèrit, capacitat, igualtat de gènere i transparència" i segueix "sense complir amb la seva obligació legal de fixar les càrregues de treball, com li recorda la recent sentència de la Sala del Social de l'Audiència Nacional". En aquest sentit, demanen més independència de la justícia i més autonomia de la fiscalia.

El 16 de juny de 2017, les quatre associacions judicials van subscriure un manifest amb '14 propostes per a la millora de la Justícia' al qual es van adherir 120 juntes de jutges, més de 3.500 jutges individualment i les tres associacions de fiscals.

Les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals de l'Estat, després de més d'un mes de mobilitzacions, han convocat una vaga conjunta. Exigeixen al govern espanyol més inversions per modernitzar el funcionalment del sistema judicial i reformes legals per despolititzar-lo.

Redacció | Més mitjans per a la justícia, millores retributives i reclamar la independència judicial. Aquestes són les principals reivindicacions dels jutges i fiscals de l'Estat, que s'han organitzat conjuntament per fer vaga aquest dimarts.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal