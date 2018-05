Colau intenta a la desesperada resoldre el problema de l'habitatge a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat "la maquinària" de fer edificis públics, tal com ha assegurat el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, qui també ha assegurat que al 2022 preveuen arribar als 13.000 pisos públics, fet que hauran "més que doblat el que s'ha fet en 30 o 40 anys".Sobre les acusacions de l'oposició pel ball de xifres en construcció d'habitatges, el gerent d'Habitatge de Barcelona, Javier Burón, ha assegurat que aquest és "el major programa productiu" si es compara la producció d'habitatge públic exclusivament municipal, ja que abans la resta d'administracions col·laboraven més activament en la construcció de pisos.Montaner també ha remarcat que el 80% dels pisos que es projecten estaran destinats a lloguer i actualment el preu mig és de 202 euros, tot i que es calcula segons els ingressos de cada família.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal