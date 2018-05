Brussel·les intenta protegir al Gobierno

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 14:30 h

La UE evita comentar el rebuig d'Espanya a publicar els nomenaments dels consellers

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La Comissió Europea diu que no té "competències" i ho considera una "qüestió d'ordre intern jurídic espanyol".

Notícies relacionades

Brussel·les ha evitat un cop més comentar la situació a Catalunya, en aquest cas el rebuig per part del govern espanyol a publicar al DOGC els nomenaments dels consellers proposats per formar part del Govern de Quim Torra."El govern espanyol ho ha rebutjat, si bé li pertoca al president de la Generalitat fer-ho", ha afirmat una periodista durant la roda de premsa diària de la Comissió Europea. La corresponsal ha demanat al portaveu de la institució, Margaritis Schinas, si aquest punt i el manteniment de la intervenció a través del 155 són "en respecte amb l'Estat de dret". Schinas ha dit, però, que no té "gaire més a afegir" i que la posició de la Comissió és "coneguda"."No hi ha competències comunitàries, ja que és una qüestió d'ordre intern constitucional i jurídic espanyol". Preguntat per la carta que Lluís Puig va enviar al vicepresident primer de l'executiu comunitari Frans Timmermans -en què li demana empara davant la decisió del govern espanyol-, el portaveu ha assegurat que aquesta està "en curs" i ha admès que desconeix, per ara, si la missiva ja ha arribat.