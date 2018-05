El Gobierno duplica el pressupost en nacionalisme espanyol

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 15:00 h

Augmenta la partida dedicada a organitzar l'acte del Dia de les Forces Armades

Redacció | El ministeri de Defensa duplica el pressupost dedicat a organitzar l'acte del Dia de les Forces Armades que se celebrarà aquest dissabte. És el segon any consecutiu que es multiplica la partida. S'hi dedicarà més de 730.000 euros.

Des de l'arribada de la minsitra María Dolores de Cospedal, el pressupost en actes de defensa ha augmentat. L'any passat es van destinar 360.000 euros, el doble que al 2016, on es va gastar 136.000.

El cap de l'Estat Major de Defensa, el general Fernando Alejandre, ha justificat aquesta inversió pel cost de traslladar el material i el personal fins a Logronyo, on se celebrarà el Dia de les Forces Armades.

Més de 400 activitats programades

Aquesta partida no inclou però, els diners que es gastarà per organitzar les més de 400 activitats que es fan durant aquesta setmana a tot l'Estat ni tampoc la campanya publicitària que ha contractat el Ministeri de Defensa, segons publica Rac1.

Els 733.796 euros estaran dedicats a l'acte que se celebrarà dissabte presidit per Felip VI i per on desfilaran més de 2.600 militars i guàrdies civils.

