La putrefacció de la política espanyola no s'atura: citat a declarar el número 2 de Montoro

22 de maig de 2018, 18.16 h

Fins a on es pot arribar? No hi ha més espanyols que s'adonin del disbarat que representa aguantar a tota aquesta dreta feixista anti social ? Com volem aconseguir drets pels treballadors si quan esfa un estatut a Cat ens retallen l'article del benefici pels de la pobresa energètica? I que aixó ho faci la gent que els milions d'€uros no se'ls acabaran ni ells ni en dues generacions de malgastadors esdevinguts dels malversadors? Com podrem ttenir pensions dignes si ja ens estan avisant que ... Llegir més