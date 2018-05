La Fundación Jose Antonio Primo de Rivera va criticar el 2015 que Pedro Sánchez amagués el seu segon cognom

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 15:30 h

L'acusava de tenir vincles amb el general Antonio Castejón Espinosa

Redacció | La necessitat de millorar a les enquestes ha contaminat el PSOE. Amb la investidura del president Torra, i amb Ciudadanos explotant amb més intensitat que mai el discurs d'extrema dreta, Sánchez s'ha posat sota el focus i corre tot el risc de cremar-se mediàticament.

Donant un cop d'ull a l'hemeroteca és fàcil trobar una polèmica que va sorgir durant el nomenament de Pedro Sánchez com a secretari general dels socialistes espanyols. El cas, que ja podem avançar que fou fals, vinculava el líder del PSOE amb el general feixista Antonio Castejón Espinosa.

Aquesta polèmica va provocar el pronunciament de la Fundación Jose Antonio Primo de Rivera, que en un dels seus butlletins, el nº24 de l'1 de juliol del 2015, criticava amb duresa que Sánchez amagués el seu segon cognom.

El text, que dona per bona la teoria que el seu avi era el "General Jefe de la implacable columna Castejón", critica amb duresa que el socialista, com no van fer Zapatero i Rubalcaba, amagués el seu segon cognom a l'hora de presentar-se en societat: "Yo intuí que había gato encerrado hace tiempo al escuchar que se llamaba el nuevo Secretario General del PSOE Pedro Sánchez Castejón, pero insistía en llamarse a sí mismo Pedro Sánchez, no utilizando el Castejón. Sus predecesores al contrario, José Luis Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba no usaban apenas sus primeros apellidos corrientes e incluso Rubalcaba se enfadaba mucho con Celia Villalobos si se le llamaba "señor Pérez" y han pasado a la posteridad como Zapatero o ZP, y Rubalcaba".