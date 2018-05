La justícia alemanya no s'empassa les noves proves de Llarena i torna a descartar la rebel·lió

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 16:00 h

Redacció | Nou revés del tribunal de Schleswig-Holstein a Pablo Llarena. El tribunal alemany ha tornat a rebutjar el delicte de rebel·lió per extradir Puigdemont. La Fiscalia demanava que es tornés a estudiar el cas i es posés al president legítim a la presó. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, havia enviat més proves per demostrar rebel·lió, entre elles, 74 vídeos on, suposadament, s'acreditava la violència.

El tribunal apunta en una nota feta pública aquest dimarts que "en el marc del procés no hi ha hagut ni en la base probatòria ni en la consideració jurídica dels fets un canvi significatiu que porti a un canvi de la posició" que va prendre el mateix tribunal el 5 d'abril.

Tanmateix, insisteix que no es compleixen les condicions per veure tipificat el delicte d'altra traïció, que correspondria al de rebel·lió, ja que "les informacions addicionals sobre fets concrets no canvien res en això".

Rebutja també que es pugui considerar els fets com una pertorbació de l'ordre públic, com demanava la Fiscalia, perquè creu que Puigdemont no pot ser responsabilitzat personalment de fet que poguessin constituir aquest delicte.



El ministeri públic d’Schleswig-Holstein demanava que es tornés a estudiar el cas perquè considerava que arran de les "noves informacions" aportades per l'Estat espanyol, entre les quals cita "vídeos" on es veuen "actes violents contra la policia espanyola", es pot considerar una petició d'extradició per rebel·lió. La Fiscalia també demanava tornar a posar en presó preventiva Carles Puigdemont.

Aquest matí però, el tribunal regional rebutjava també empresonar Puigdemont perquè considera que no hi ha risc de fuga i, per tant, "seguirà lliure". El fet paradoxal és que, mentre el tribunal alemany descartava presó pel president legítim, el Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat rebutjar la suspensió de la presó provisional del president d'ERC, Oriol Junqueras, i el número dos de JxCat, Jordi Sànchez.

