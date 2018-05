[Vídeo] TV3 blanqueja la imatge de la unionista que arrencava embogida creus grogues a la platja de Llafranc

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 19:15 h

Entrevista condescendent, sense donar el torn de rèplica a la resta de persones involucrades en els fets

Redacció| Les xarxes socials s'han encarregat de fer viral el vídeo on se la pot veure, fora de si, increpant algunes persones a la platja de Llafranc per col·locar creus grogues en defensa de la llibertat dels presos polítics catalans. Ara, TV3 li ha dedicat quasi deu minuts a aquesta dona, en una entrevista al programa 'Tot es mou' en que ha semblat que la periodista Helena Garcia Melero fes tot el possible per blanquejar la seva imatge.

Primer de tot, cal destacar que la cadena catalana no hagi entrevistat també la resta de persones que es van veure involucrades en els fets: aquells que, amb paciència, van tornar a posar les creus després que ella les arrenqués violentament. Però, més enllà d'això, sorprèn el to condescendent que la presentadora ha mantingut amb l'entrevistada; tractant-la com la víctima de la situació i fent-li preguntes de l'estil "com estàs", "coneixies aquests veïns" o "si sabessis la repercussió que havien de tenir les imatges, ho tornaries a fer?". Garcia Melero també ha fet tot el possible per "aclarir que no tens cap vincle polític" -"que quedi clar que això et va ofendre com a veïna de Llafranc"- i no ha caigut a demanar-li perquè li molestava tan profundament que algunes persones portessin a terme una acció pacífica i sense molestar a ningú a la platja.



A més, en el moment que la dona ha declarat en directe que "no em fico mai en política", Melero tampoc li ha preguntat pels crits del vídeo en que se la veu esverada afirmant que "no són presos polítics, són polítics presos". "Que volen posar llaços grocs, que els posin, però que posin un cementiri a la platja és una falta de respecte. Què vol dir, no vull saber res de morts, o vol dir aquí us enterrarem a tots?", ha dit en directe a TV3 sense que la presentadora li repreguntés per les seves declaracions.









