El segon cognom alemany de Felipe VI que avergonyirà els nacionalistes espanyols

Muntatge on es veu Felipe VI fent un petó a una bandera amb colors d'Alemanya

Per a no allargar més l'agonia, descobrirem de seguida el nom complet del Rei d'Espanya. És important, però, explicar prèviament que el seu segon cognom, com és normal, és herència del llinatge familiar de la seva mare, la reina Sofía, que prové de la monarquia grega i que tenia lligams amb Alemanya.

Així doncs, encara que sembli mentida, o un gag d'un guionista dolent, el nom complet de l'actual rei d'Espanya és Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Schleswig-Holstein.

Sí, no és cap broma, el segon cognom és Schleswig-Holstein, el land alemany que ha de decidir si extradeix Carles Puigdemont a Espanya i que, de moment, sembla que no ho farà despertant totes les ires i frustracions del nacionalisme espanyol i del mateix jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La reina Sofia, tot i ser filla de prínceps i no de reis en el moment del seu naixement, sempre va ostentar el títol de Sa Altesa Reial la princesa Sofia de Grècia i Dinamarca, país que fa frontera amb Schleswig-Holstein. De fet, ella pertany a la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, també anomenada Casa de Glücksburg, una branca de la dinastia danesa d'Oldenburg.