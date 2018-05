[Vídeo] Linxen una periodista de BTV per preguntar en català a l’entrenador del Sant Andreu

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 19:45 h

Tant ell com el club la defensen davant els companys de professió que li exigien que parlés castellà "per respecte"

Redacció| Nou cas de discriminació cap a la llengua catalana, aquest cop, en el terreny del periodisme esportiu. Una periodista de Betevé, Laia Cervelló, va ser increpada verbalment per la resta de companys de professió que escoltaven la roda de premsa de l'entrenador del Sant Andreu, Mikel Azparren, després del partit contra l'Antequera (Màlaga) aquest diumenge. El Motiu? Fer-li una pregunta en català.

Com s'aprecia al vídeo que ha publicat Betevé, un dels presents va començar a tossir quan la periodista formulava la pregunta i, tot seguit, altres veus van exigir que la fes en castellà "per respecte". Respecte que Azparren i el cap de premsa del club van demanar per a la periodista -de qui, van dir, té tot el dret a preguntar en català-, i van recordar que ell respondria en castellà i que, si calia, traduirien la pregunta.



Per la seva banda, des de Betevé han explicat que "el tècnic quadribarrat és navarrès, sempre contesta en castellà però entén perfectament el català". Així, donat que "el català és la llengua vehicular del nostre mitjà i preguntem en el nostre idioma", han defensat l'actuació de la periodista i han assegurat que "si el protagonista no ens entén, canviem a castellà o qualsevol altra llengua que dominem".



"A Antequera el que determinats mitjans no van entendre és que preguntéssim en català a una persona que contesta en castellà. Els vam explicar que ens comuniquem indistintament en tots dos idiomes i que mai no tenim cap problema. L'exemple que els vàrem posar va ser que a l'entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde se li pregunta reiteradament en català i ell contesta en castellà sempre i amb total naturalitat. Com passa sempre a Catalunya", han escrit des de la cadena pública barcelonina.