[Vídeo] Escandalosa manipulació a TVE: defineixen els encaputxats de Canet com ''persones que prenen el sol''

TVE defineix els encaputxats de Canet com ''persones que prenen el sol'' pic.twitter.com/0tZzfMaqTM — directevideos (@directevideos) 22 de maig de 2018

Ho ha dit -aquesta nit, sense cap mena de complex, a 'La Noche en 24 Horas'- el periodista que entrevistava el diputat del PDeCAT, Ferran Bel, quan ha volgut preguntar-li sobre "alguns moments de tensió" que segons ell es viuen a Catalunya. Com a exemple, ha posat la situació viscuda a Canet de Mar, definits per ell com “enfrontaments entre persones que han col·locat creus grogues com a símbol de suport als presos preventius i persones que estan prenent el sol i no volen que les platges estiguin plenes de creus grogues”.