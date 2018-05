JxCat secundarà Quim Torra si decideix desobeir i nomenar els consellers

Última actualització Dimarts, 22 de maig de 2018 20:45 h

"Encara que el DOGC no en publiqui el nomenament"

ACN Barcelona .- JxCat manté que els consellers prenguin possessió aquest dimecres, tal com estava previst, i encara que el DOGC no en publiqui el nomenament. Així ho ha afirmat la portaveu adjunta del grup parlamentari Gemma Geis en una roda de premsa al Parlament, aquest dimarts a la tarda. "El nostre posicionament és ferm, volem la restitució dels consellers, i ens mantenim amb Torra per fer el nomenament i prendre possessió". Preguntada per si defensen que la presa de possessió dels consellers sigui demà, Geis ha insistit que estaran d'acord amb el que proposi Torra, que de moment no ha comunicat canvis respecte el pla de celebrar l'acte dimecres. Geis també ha constatat les "diferències de qualitat" entre les justícies alemanya i espanyola: "Es veuen les dues cares del mirall", ha asseverat, després que el tribunal alemany hagi rebutjat tornar a empresonar Carles Puigdemont.

La diputada de JxCat Anna Geis amb el vicepresident del Parlament, Josep Costa © ACN Comparteix Tweet

Geis ha recordat que no tenen el control de la publicació dels butlletins oficials de la Generalitat per l'aplicació del 155. No obstant això, ha criticat que el govern espanyol no compleixi amb la normativa, un altre fet que, segons ha opinat, denota la situació "d'excepcionalitat". Sigui com sigui, a JxCat es mantenen "ferms" amb el projecte de "restitució", "fent costat a Torra i Puigdemont".

Assemblea del PDeCAT

D'altra banda, Geis no ha volgut entrar a valorar la possibilitat que el PDeCAT celebri al juliol una assemblea ordinària on es forcin unes eleccions per canviar la direcció, ara en mans de Marta Pascal: "No ens pertoca, no entrarem a fer valoracions polítiques, faran el que els seus estatuts estableixin, de manera lliure i democràtica", s'ha limitat a respondre.

