Natàlia Sànchez: ''El desgast de l'Estat és una eina que ens pot ajudar a apropar-nos a la República''

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 09:30 h

La cupaire li posa un "zero" al govern de Torra en clau de gènere

Redacció | "No podem pretendre construir una República sense generar un conflicte polític amb l'Estat, sense generar una ruptura", ha exposat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.

En una entrevista a El Nacional, la cupaire ha assegurat que "el desgast de l'Estat és una eina que ens pot ajudar a apropar-nos a la República" i ha subratllat que "en cap cas podem tornar al marc autonòmic que teníem. És un lloc que no existeix".

Sànchez ha assegurat que des de la CUP "debatem profundament sobre com afecta la repressió, l'exili i la constant intromissió de l'Estat" i critica que la proposta de Torra és la d'un "pla de govern continuista i autonomista, que no aporta cap proposta transformadora".



Des de l'oposició

"El que va significar l'1-O no ho podem desaprofitar. Ho hem de poder aplicar a qualsevol dret fonamental", ha recordat. D'aquesta manera, també ha reforçat les paraules del seu company Carles Riera: "anirem a l'oposició".

Des de l'oposició, els anticapitalistes constaten que "reivindicarem unes polítiques socials i mantindrem el pols des dels espais d'autoorganització popular i des del municipalisme".



"Un zero", al govern de Torra

Sànchez però ha comentat que li posa "un zero" al govern de Torra en clau de gènere perquè "no compleix amb la normativa d'aquest Parlament, que parla d'un 60%-40%. Aquí també rau la credibilitat d'aquest govern".

Preguntada també per la puntuació que hi donaria en clau de restitució, la cupaire ha respost que "estaríem parlant d'una restitució si fos Carles Puigdemont qui nomenés els consellers". "Si haguéssim desobeït la intromissió dels tribunals sobre qui pot ser candidat i qui no" i ha afegit que "aquesta pretesa restitució, que mai no ens hem fet nostra, ha quedat molt desdibuixada".

Sànchez també ha assegurat que "aquests quatre consellers haurien de poder prendre possessió, desobeint si cal".

