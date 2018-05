Espanya, el primer per la cua de la UE per la temporalitat dels seus treballadors

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 11:00 h

Europa té 8 milions de joves sense contracte de treball indefinit

Redacció | Gairebé el 27% dels espanyols no són treballadors fixos. Això vol dir que més d'un de cada quatre treballadors a Espanya tenien o van tenir un contracte temporal el 2017.

Així ha passat a liderar el rànquing de la UE, per la cua, Espanya, que ha passat a ser el país que té una taxa de temporalitat més alta. La mitjana europea se situa en un 14%.

El segon per la cua és Polònia, amb una taxa del 26%. Portugal és el tercer país d'aquesta llista amb un 22%, seguida dels Països Baixos amb un 21,5% i Croàcia amb un 20,6%.

Però els millors, són Romania amb 1,2% i Lituània, on només l'1,7% dels treballadors tenen un contracte temporal.

A qui afecta més?

La temporalitat és més evident entre els joves. I de fet, Espanya és també el país europeu on hi ha més joves d'entre 15 i 24 amb contracte temporal. Concretament, la xifra és del 73%, de nou, molt per sobre de la mitjana europea, que se situa en el 44%.

La UE té 8 milions de joves sense contracte de treball indefinit.

