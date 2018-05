Aquest és el nou fitxatge de Cs per a les municipals

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 10:30 h

Ofereix a l'exsocialista Celestino Corbacho ser cap de llista per l'Hospitalet

Redacció | La direcció de Cs a l'Hospitalet de Llobregat ha proposat a l'exalcalde de la ciutat, Celestino Corbacho, que sigui el cap de llista del partit a les eleccions municipals del 2019. Amb aquesta proposta, Manuel Valls podria no ser l'únic exministre socialista en encapçalar una llista municipal de la formació taronja. L'exalcalde però, ha negat aquest matí a TV3 que Cs li hagi fet aquest oferiment.

Segons informa en primícia Nació Digital, l'actual cap del grup municipal de Cs a la ciutat i amic íntim de Corbacho, Miguel García, li hauria proposat encapçalar la llista com a independent. Segons el diari citat, el també ministre de Treball amb Zapatero s'ho estaria pensant.

Tot i això, ha dit que sigui quina sigui la seva decisió final, s'abocarà a la campanya dels unionistes i farà els possibles per "ajudar". En aquest sentit, discrepa amb línia política del PSC, que considera massa ambivalent davant el sobiranisme.



Corbacho va ser ministre de treball amb José Luis Rodríguez Zapatero (2008-10) i alcalde de l'Hospitalet entre 1994 i 2008, en què va ser substituït al capdavant del govern de la ciutat per Núria Marín, amb qui no té molt bona relació i a qui considera deslleial amb el seu llegat.



L'exalcalde d'Hospitalet va comunicar a la direcció del PSC que havia abandonat la militància a la formació el gener passat. Segons el dirigent, no se sentia "suficientment valorat".