Pedro Sànchez hi torna, sobre Torra: és ''racista i supremacista''

El líder del PSOE critica ERC per haver "avantposat les idees racistes" recolzant la candidatura de Torra

Redacció | El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tornat a referir-se al president de la Generalitat, Quim Torra, com una persona "racista i supremacista que nega la identitat a la meitat de la societat". Ho fa l'endemà que el president li demani que "s'excusi" per haver usat aquests qualificatius. En una entrevista a Telecinco, Sánchez ha dit que respecta més al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que al de JxCat, Carles Puigdemont, pel fet de no haver fugit.

Ara bé, ha criticat la formació republicana per haver "avantposat idees racistes i supremacistes" i per haver fet Torra president. "Com poden tolerar que no hi hagi Govern, demano una reflexió als partits d'esquerra independentistes", ha manifestat. Sánchez ha defensat que amb el 155 en vigor el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "està facultat per decidir qui pot o no pot ser conseller". Coincideix en afirmar que Rull i Turull no poden ser consellers pel fet d'estar en presó preventiva i tampoc Puig i Comín, per estar "fugits". A més, assegura que qui vol allargar el 155 és el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, i demana que es retorni "a l'Estat autonòmic i a l'ordre constitucional".



En una entrevista a Rac1, aquest dimarts el president Torra va mostrar-se sorprès per la "duresa" del líder del PSOE, a qui va demanar que "s'excusi" per haver-lo qualificat de racista, i va avançar que li enviarà una carta responent un escrit del socialista on rebutja que els polítics independentistes que estan a l’estranger estiguin exiliats.

L'endemà, el líder del PSOE no s'ha mogut ni un mil·límetre en les seves tesis sobre Torra. "El que cal és diàleg i responsabilitat, no un racista supremacista que nega la identitat de la meitat de la societat", ha dit en referència al president. També ha demanat "reflexió" als partits d'esquerres catalans i ha criticat especialment Esquerra, per haver donat suport a Torra.



La solució per la "crisi catalana"

Segons s'ha preguntat, Sánchez no entén com han pogut situar-lo com a president i com estan permetent que, hores d'ara, encara no hi hagi Govern "Tot aquest viatge per a què? Cal reflexionar, ni el racisme ni el supremacisme pot ser la solució a la crisi catalana", ha manifestat el secretari general dels socialistes.

Sánchez també defensa que Rajoy estigui bloquejant el nomenament dels consellers i ha dit que està "facultat" pel 155 per decidir "qui pot o no pot ser conseller" i ha remarcat que faran costat al PP per aplicar "mesures pactades principalment pels dos grans partits" (deixant fora Cs).

El líder del PSOE també ha insistit que cal canviar el redactat del delicte de rebel·lió perquè, segons creu, està pensat per "alçaments militars d'èpoques passades". També ha afirmat que se sent representat en la posició de la fiscalia alemanya, que demana l'empresonament de Puigdemont i l'entrega a Espanya per rebel·lió i ha assegurat que aquest cas ha deixat veure la "debilitat en la cooperació entre estats membres".

