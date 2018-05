La meitat dels espanyols estan ''insatisfets'' amb la UE

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 12:30 h

Un 60% creu que la seva veu "no compta"

Redacció | Un 60% dels espanyols creuen que la seva veu "no compta" a la Unió Europea. Així ho revela l'Eurobaròmetre publicat aquest dimecres, a un any perquè se celebrin les eleccions europees.

L’estudi mostra que mentre només un 35% dels espanyols creuen que la seva veu "compta" a Europa hi ha països, com Alemanya (72%) o Dinamarca (80%), on els resultats s'inverteixen. Per estats membres, només un 42% dels ciutadans espanyols creu que la seva veu compta a l'Estat mentre que a Dinamarca o Suècia la xifra es duplica i supera el 90%. Per altra banda, la meitat dels ciutadans espanyols està "insatisfet" amb el funcionament de la democràcia a la UE. Mentre que el descontentament d'Espanya només és superat per Grècia (66%), a l'altra banda hi ha Irlanda, on la gran majoria dels ciutadans es mostren satisfets i només un 18% no ho està.



Segons les dades, fetes públiques pel Parlament Europeu un any abans de la cita electoral, el 62% dels espanyols asseguren que no estan gens satisfets amb com funciona la democràcia al seu país, només per darrere de tres estats més: Eslovàquia, Romania i Grècia. En països com Suècia, Irlanda, Dinamarca, els Països Baixos o Luxemburg els resultats són a la inversa: més del 80% dels ciutadans d'aquests estats estan satisfets amb les seves democràcies.

A només un any de les pròximes eleccions europees, l'enquesta Eurobaròmetre comissionada pel Parlament Europeu, realitzada l'abril del 2018 entre 27.601 persones dels 28 Estats membres, mostra també que, de mitjana, el 60% dels ciutadans creu que la pertinença del seu país a la UE és bona, mentre que més de dos terços dels enquestats estan convençuts que el seu país s'ha beneficiat de ser un membre de la UE. A Espanya un 68% creu que és bo pertànyer al club europeu mentre que el 75% consideren que l'Estat s'ha beneficiat com a membre.

