Rivera considera un ''tema privat'' que el tresorer de Cs tingui els comptes bloquejats al Brasil

Cuadrado argumenta ara que "el que volia dir és que no tenia cap causa penal" que li impedís declarar a la comissió. "Ni se'm va ocórrer pensar en els procediments civils o administratius per la meva activitat professional, que res té a veure amb el meu càrrec", ha defensat el secretari de finances de Cs a Inflobre.

El cap de la formació taronja va restar-li importància i va assegurar que la qüestió "està absolutament solucionada en termes polítics perquè no té res a veure amb la política".

Aquest però, no és l'únic litigi que Cuadrado tindria al Brasil. Segons informa Infolibre, Cuadrado tindria tres processos judicials oberts, un dels quals seria l'impagament d'un deute de 74.000 euros amb el Banco Itau i que, després de perdre el seu últim recurs, finalment haurà d'abonar.

Cuadrado va ser demandat per no abonar la cotització de la Seguretat Social d'un dels seus empleats de IbertexI mportação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda, empresa de la que el tresorer de Cs era copropietari.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal