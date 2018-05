Ciudadanos farà un càsting de candidats per evitar concórrer a les municipals amb imputats, falangistes i xenòfobs com va passar el 2015

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 14:30 h

Redacció | Queda un any per a les eleccions municipals i europees i el líder de Cs, Albert Rivera, vol evitar, a tota costa, que es "colin" entre els càrrecs públics del partit imputats, falangistes i xenòfobs, com ja va passar l'any 2015 quan la formació va expulsar desenes de càrrecs que es van veure immersos en diverses polèmiques.

Per això, el president de Cs ha ordenat al número dos, José Manuel Villegas, que utilitzi l'actual departament de Recursos Humans per fer un "gran" procés de selecció "dels millors". Segons informa la Cadena Ser, Cs seleccionarà els càrrecs públics amb criteris d'empresa privada.

"Volem aplicar tècniques que s'apliquen a qualsevol empresa privada per adaptar-les al funcionament d'un partit polític", ha explicat Villegas a la Ser. Això significa, fer un procés de selecció minuciós i elaborar informes personalitzats dels candidats. Queden exempts els candidats escollits a través de primàries, ha explicat el número dos de la formació, que diu que el que es busca és escollir els candidats per "criteris objectius i basats en l'avaluació de les capacitats de cadascun".

Segons Cs, es mirarà a tots "amb lupa", però sobretot, als càrrecs amb més visibilitat, com portaveus municipals i aquells que optin a llistes dels Parlaments Autonòmics.

Evitar imputats, falangistes i xenòfobs

L'objectiu és evitar polèmiques com a les eleccions municipals del 2015 on la formació va haver d'expulsar alguns dels seus càrrecs perquè estaven imputats, venien d'organitzacions d'ultra dreta o per comentaris xenòfobs.

Segons informa la Ser, fonts properes a Rivera asseguren que el president de Cs vol estar "tranquil" perquè no es "coli" cap persona que no busqui "només i exclusivament" defensar el projecte taronja.

Entre els escàndols a les files taronges hi ha el de Carlos López Martín, l'excoordinador de joves a Madrid de Cs, que va ser expulsat per uns comentaris xenòfobs del 2012 on deia que "escoltar durant 15 minuts una conversa en accent llatinoamericà és perjudicial per a la salut", entre altres.

Tanmateix, la formació de Rivera es va veure obligada a nomenar una gestora després d'expulsar a tres dels cinc dirigents de la junta directiva a Getafe perquè havien format part dels partits d'ultra dreta Falange i España 2000.

