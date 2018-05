Bufetada de Nestlé a Espanya: no han notat ''cap impacte'' per la situació política a Catalunya

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 14:00 h

La companyia llança nous productes 'bio' a l'Estat i la fàbrica de Reus n'assumirà una part de la producció

Redacció | El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, ha assegurat que la companyia no ha notat "cap impacte" per la situació política a Catalunya i ha negat haver rebut cap pressió per traslladar la seu fora del principat.

Imatge d'un supermercat © Wikipedia

Etiquetes Catalunya, economia, empreses, Espanya, independència, Nestlé, Reus

Dereux ho ha explicat durant la seva trobada anual amb la premsa aquest dimecres, en la qual també ha anunciat que aposten per la producció ecològica amb el llançament dels seus primers productes 'bio' a l'estat espanyol. La companyia preveu que les novetats 'bio' aportin entre un 10 i un 15% de la seva xifra de negoci d'aquí cinc anys.Segons ha explicat Dereux, la fàbrica de Reus assumirà una part de la nova producció ecològica juntament amb les plantes de Sebares (Astúries) i Miajadas (Càceres). Aquestes tres fàbriques produiran el 65% dels productes 'bio' que es comercialitzin a l'estat espanyol. Dereux ha afirmat que la planta de Reus encara té "capacitat per créixer" i ha destacat que és una "bona notícia" per a la fàbrica del Baix Camp.