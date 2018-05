[Imatges] Atac feixista a una escola de Molins de Rei

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 15:00 h

L'escola Estel apareix amb pintandes amb greus insults i simbologia ultra

Gerard Sesé @gerardsese | Nou atac feixista a Catalunya. Aquesta vegada, l'objectiu ha estat una escola de Molins de Rei. Els infants que avui han anat a classe han vist com les parets de l'entrada del seu col·legui hi lluia un "hijos de puta" i simbologia feixista i neonazi.

"Hijos de puta" acompanyat d'una esbàstica i un 88, que significa Heil Hitler (el número prové de la posició de la lletra H en l'alfabet llatí) així també com la Creu Solar, usada per diverses agrupacions neonazis per representar a la raça blanca.Tot això és el que s'han trobat els nens i nenes que han anat avui a classe a l'Escola Estel de Molins de rei. La cup de la localitat del Baix llobregat ha explicat que els fets s'han produït aquesta nit i és un acte vandàlic que coincideis "els atacs que està rebent l'Escola Catalana per part d'organitzacions com el Cs, PP, SCC i altres grups de l'extrema dreta amb la cobertura de la Justícia espanyola".La CUP local ha aportat imatges i assegura que "a l'estat espanyol les organitzacions d'extrema dreta i neonazis sempre han comptat amb una àmplia impunitat i per desgràcia això continua passant però nosaltres seguirem lluitant per acabar amb el feixisme!".