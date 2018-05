El PP assegura que les creus grogues a les platges podrien fer caure el turisme

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 16:00 h

Hernando qualifica de conducta "absolutament incívica" la col·locació de les creus a les platges a favor dels presos polítics i exiliats

Redacció | El PP ha assegurat que les creus grogues: "No són un bon mètode per fer una reivindicació política ni atraure el turisme".

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, considera que voler "convertir" les platges de Catalunya en "cementiris" no és "un bon mètode i sistema per res, ni per fer una reivindicació política ni per atraure el turisme".En declaracions als mitjans des dels passadissos del Congrés, Hernando ha dit aquest dimecres que la col·locació de creus grogues a favor dels presos i exiliats a les platges com la de Canet de Mar és una conducta "absolutament incívica" i ha demanat "a la gent" que "no ofengui els demés" amb aquestes "activitats polítiques" perquè, segons ha subratllat, l'espai públic "ha de ser per a l'oci, per al gaudi de la platja i no per fer coses absurdes d'aquest tipus".