Nacionalistes espanyols roben la placa 'Plaça 1-O' de Sant Cugat i demanen un rescat per tornar-la

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 16:30 h

Els unionistes radicals es fotografien amb el botí del revés

Redacció | Nou atac dels nacionalistes espanyols a Catalunya. En aquesta ocasió s'ha produït a Sant Cugat del Vallès. El consistori municipal, amb els vots del PDeCAT, ERC i la CUP, acaba d'aprovar el canvi de nom de la Plaça del Rei per la Plaça de l'1 d'octubre. Però els unionistes radicals han tardat poc més d'un dia a boicotejar per la força el que la majoria democràtica va decidir.

La placa amb el nou nom es va col·locar ahir a Sant Cugat per a batejar la plaça del Rei amb el nom: 1 d'octubre. Però unes 12 hores després, els nacionalistes espanyols l'han arrencat i l'han robat. A més, aquests grupuscles d'ultradreta hi han deixat un missatge per a l'ajuntament demanant un rescat per recuperar la placa: "ingressar a un compte bancari de Sos Racisme 155 euros indicant en el concepte 'Quim Torra'". Diuen que la placa serà retornada en un termini de 24 hores quan es verifiqui l'ingrés.

