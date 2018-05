Qui hi ha al darrere de l'agressió unionista a la platja de Canet de Mar?

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 17:00 h

Dos noms coneguts de l'espanyolisme més ranci al Maresme

Redacció| Entre les persones que, aquest dilluns, van arrencar violentament (deixant, fins i tot, ferits al seu pas) creus grogues en favor de la llibertat dels presos polítics d'una platja de Canet de Mar hi ha noms coneguts de l'unionisme més ranci. Santiago Pulido -a qui directe!cat ja va dedicar un article per destapar les seves activitats quan tot just començava- i Jose Casado eren dels pocs que anaven a cara descoberta; cosa lògica si es té en compte que mai han mostrat intenció d'amagar la seva comoditat al voltant de l'extrema dreta.

Casado, arrencant creus grogues de la platja de Canet © Twitter Comparteix Tweet

Pulido és conegut a la zona del Maresme per passejar-se amb un camió tunejat amb banderes espanyoles, parafernàlia falangista i amb fotografies de líders sobiranistes amb ratlladures i creus i causant aldarulls. També és sabut que va amb una moto arrencant llacets grocs i ha protagonitzat diverses enganxades violentes amb persones que li retreien les seves accions. I si hi ha un lloc on no pot deixar de mostrar la seva devoció per Espanya és a la xarxa: a Facebook, per exemple, amb una fotografia d'una estanquera on s'hi pot llegir "con un beso te juré y con mi vida te defenderé" i a Wallapop amb la imatge d'una bandera amb l'àguila franquista de perfil.Per la seva banda, Jose Casado és una de les cares visibles dels anomenats Grups de Defensa i Resistència de la zona i compta amb un paper destacat a la Plataforma per Tabarnia. També són coneguts els seus lligams amb el partit d'ultradreta 'Plataforma per Catalunya', però sobretot el que realment mostra els seus pensaments és la seva activitat a la xarxa. Segons ha avançat 'El Temps', Casado ha compartit comentaris de l'estil “caldrà que els donem puntades de peu al cul com va fer en el seu dia Rodrigo Díaz de Vivar”, “a mi no m’agrada que als nens espanyols els hi imposin el menú halal a la seva dieta” o “si vosaltres no actueu contra aquesta gent, ho farem nosaltres, escopeta en mà, i jo me’n vaig de caça ara mateix”, en referència a les persones de religió musulmana després dels atemptats del 2017 a Catalunya.L'últim episodi que ha protagonitzat a la xarxa ha estat el de publicar la cara del regidor de la CUP de Canet de Mar, Marc Giménez, i d'un altre jove que van tractar d'evitar que arrenquessin les creus de la platja de la localitat el passat dilluns. També ha transcendit una conversa amb una altra persona en que insulta l'home de 82 que va resultar ferit pel GDR: "en lloc de ser al parc donant menjar als coloms, està fent el subnormal per aquí fent de justicier català", escriu el també líder de 'Segadors del Maresme', escamot unionista que es dedica a destruir els gestos simbòlics del sobiranisme, normalment de nit i a cara tapada.