El consell de l'esquerra abertzale per quan els catalans ''es vulguin cagar'' amb els bascos per l'aprovació dels pressupostos

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 17:30 h

Pernando Barrena avisa als catalans: ''qui us ha traït no són els bascos, és el PNB''

3 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Finalment, com era d'esperar, el PNB ha claudicat a l'Estat i aprovarà els pressupostos espanyols del Gobierno de Mariano Rajoy. Els conservadors al·leguen que o fan per responsabilitat d'estat malgrat que el 155 encara es manté a Catalunya. Així doncs, queda en paper mullar els afirmacions que es van fer fa mesos que asseguraven que no aprovarien els pressupostos si seguia la intervenció estatal al Principat.

Un cop consumat l'engany i la traïció als catalans, l'esquerra abertzale, que ja s'ensumava que el PNB es situaria al costat del PP abans que dels catalans, ha volgut enviar un missatge a Catalunya perquè no generalitzi el comportament dels bascos.

Concretament, Pernando Barrena, un dels líders de l'esquerra abertzale, ha fet un tuit explicant dirigit als catalans: "Amic català, amiga catalana. Aquesta tarda, quan t'entrin unes ganes irrefrenables de "cagar-te en els bascos", recorda que els qui et van mentir i trair NO són els bascos, és el PNB".

A més, ha volgut afegir que, tot i que el lehendakari basc, que representa Euskadi, és del PNB, no hi ha un líder polític basc que els representi a tots: "El president dels bascos d'Araba, Biscaia i Guipúscoa és el lehendakari Urkullu. La presidenta dels bascos de Navarra és la lehendakari Uxue Barkos (la meva). El president dels bascos del Nord és el lehendakari Jean-René Etxegarai. No hi ha un lehendakari que ens representi a tots."



Amic català, amiga catalana.



Esta tarde, cuando te entren unas ganas irrefrenables de "cagarte en los vascos", recuerda que quienes os mintieron y os traicionan NO son los vascos, es el PNV#detalleimportante#fuera155ya#PGE2018 pic.twitter.com/7ICcnEUeGD — Pernando Barrena (@pernandobarrena) 23 de maig de 2018

El primero de los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es el lehendakari Urkullu.

La primera de los vascos de Navarra es la lehendakari Uxue Barkos (la mía).

El primero de los vascos del Norte es el lehendakari Jean-René Etxegarai.

No hay un lehendakari que nos represente a tod@s — Pernando Barrena (@pernandobarrena) 23 de maig de 2018

Notícies relacionades