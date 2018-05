'Units per la República', el nou 'Junts per Catalunya' de cara a les eleccions municipals?

La proposta del periodista és unir tota la força del sobiranisme en una candidatura (que sorgiria d'unes primàries obertes) que vagi més enllà dels partits per vèncer Ada Colau o Manuel Valls, si s'acaba confirmant com a candidat de Ciutadans. Una estratègia calcada al que va fer (amb èxit) Puigdemont a les darreres eleccions catalanes. Per dur a terme la seva fita, però, a Graupera li cal

un nom al voltant del qual moure's i 'Units per la República' sembla prou atractiu, sobretot tenint en compte el distanciament exprés que vol fer-se dels partits existents i la similitud amb el que va pretendre fer (i va aconseguir) Puigdemont a nivell nacional.



Amb tot, cal recordar que no tota estratègia és perfecta, ja que un partit sense representació s'enfronta a dificultats extres (com, per exemple, el fet de no participar en debats) de cara a la campanya. Què pesarà més a la balança? Segurament, encara haurem d'esperar per saber-ho.

El passat 3 de maig, un altre partit polític va registrar-se al ministeri de l'Interior espanyol: 'Units per la República'. Com a representants legals, hi apareixen noms vinculats a la formació 'Demòcrates de Catalunya' com Oriol Vila, Albert Latorre o Maria del Mar Forcada; cosa que fa pensar en la possible gestació d'una plataforma per aglutinar la transversalitat del sobiranisme al voltant de la proposta que Jordi Graupera va fer fa uns mesos de cara a les eleccions municipals a Barcelona del 2019.