El raper Valtonyc podria haver-se exiliat a Bèlgica

La Guardia Civil sospita que el mallorquí ha marxat a l'estranger

Gerard Sesé @gerardsese | El raper mallorquí José Miguel Arenas Beltrán, conegut pel seu nom artístic Valtonyc, va ser condemnat a 3 anys i mig de presó per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió en considerar, la justícia espanyola, que havia comès delictes d'odi i enaltiment del terrorisme en les seves provocatives i punyents lletres de les seves cançons. Havia de presentar-se a presó aquest dijous.

La Guàrdia Civil i la Policia espanyola sospiten que el raper Valtonyc ha marxat a l'estranger. Gràcies al fet que gaudia de llibertat de moviments, podria haver-se exiliat com els polítics catalans. Fonts que coneixen el destí del músic han assegurat al directe!cat que entre les destinacions on podria haver marxat hi hauria Bèlgica i Suïssa. Dos països que no volen confirmar amb determinació donada la situació judicial del cantant. També hauria rebut ajuda per sortir de l'Estat espanyol.

És per això que ara hi ha controls a les sortides dels vols que surten des de l'aeroport de Mallorca. La Guàrdia Civil i la Brigada d'Informació de la Policia Nacional han muntat aquest dispositiu preventiu per evitar que el raper marxi, però potser ja és tard.

Valtonyc ja va avisar que no es presentaria voluntàriament per anar a presó i que hauria de ser la policia que l'hauria de cercar. El raper manté silenci a les xarxes socials i tampoc no ha fet cap aparició pública en els darrers dies.

