Els alcaldes responen amb més llaços grocs la carta de Millo demanant censurar-los

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 18:30 h

Li envien el pin amb el llaç o el pinten damunt la missiva, que altres directament estripen

Redacció| Molts alcaldes catalans han respost, al llarg del dia, a la carta que va enviar ahir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a tots els batlles del país per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics; és a dir, que censurin les mostres de suport als presos polítics, els exiliats o -en general- al moviment republicà.

L'alcalde de Celrà, per exemple, ha contestat Millo enviant-li per carta un pin amb un llaç groc que li recordi "cada dia que a Catalunya tenim presos polítics i persones exiliades". Dani Cornellà (CUP) l'ha adjuntat a la carta de resposta que li ha tramès al polític popular, on reconeix que Catalunya ha viscut "una ruptura de la convivència" ocasionada per l'Estat espanyol amb la "violència extrema" de l'1-O". A més, ha assegurat que tots els "enfrontaments" posteriors que hi ha hagut els han motivat, precisament, grups "d'extrema dreta espanyolista" o aquells qui es dediquen a arrencar llaços i altres elements de color groc. Per últim, l'alcalde li fa saber al delegat de l'Estat que l'Ajuntament de Celrà continuarà permetent que la gent pengi o pinti llaços grocs "per tot el poble" per expressar "el seu dolor davant un fet tan indigne i poc democràtic com és empresonar polítics". Dani Cornellà assegura que la carta que Enric Millo ha enviat als ajuntaments és "totalment esbiaixada" i demostra que el delegat de l'Estat "viu en una realitat que està 1.000 quilòmetres lluny" de la que hi ha a Catalunya.



Al seu torn, l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, ha dit que la carta del delegat del govern espanyol no té cap tipus de ''credibilitat'' i ha lamentat que aquest hagi sigut l'únic contacte que Millo ha tingut amb el territori i que a més hagi estat per ''demanar-los el que han de fer''. Monterde ha rebut aquest dimecres la carta via correu electrònic; l'ha imprès i l'ha publicat a les xarxes socials amb un llaç groc pintat sobre el text, mostrant d'aquesta manera el seu suport als símbols que demanen l'alliberament dels presos polítics i també el retorn dels exiliats. Monterde ha acompanyat la imatge amb un text totalment irònic; ''És una carta excepcional, amb el tamany just, la lletra adequada, amb un tracte de tu a tu que demostra el seu ''campetxanisme'', m'encanta! Gràcies Sr. Millo''.