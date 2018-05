Múrcia subvenciona els ninis

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 19:00 h

Ajudes de 345 euros a joves 'ninis' per treure el carnet de conduir

Gerard Sesé @gerardsese | L'Espanya subsidiada ens delecta amb una nova notícia: la comunitat de Múrica donarà una ajuda de 345 euros a joves 'ninis' per treure el carnet de conduir. El nou mot significa "ni estudia ni treballa" i fa referència a aquell grup de joves que no fa res durant tot el dia i viu dels pares.

El Govern de Múrcia concedirà ajudes de 345 euros als joves sense formació o ocupació adscrits al sistema de Garantia Juvenil de la comunitat autonoma per a obtenir el carnet de conduir. Aquesta mesura té per objectiu millorar la seva inserció laboral i ajudar-los a obtenir una altra eina més per "multiplicar" les seves oportunitats d'ocupació.

El president murcià, Fernando López Miras, i el president de l'Associació d'Autoescoles de la Regió de Múrcia (Aramur), Enrique Lorca, han presentat avui aquesta iniciativa, denominada "xec jo condueixo", en la qual el sector porta dos anys treballant amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de joves sense formació ni ocupació.



Les xifres

Segons ha explicat López Miras, el projecte suposarà una inversió total de 150.000 euros amb el que la comunitat autònoma espera beneficiar uns 435 joves inscrits en el sistema de Garantia Juvenil i que no estudien ni treballen i que volen obtenir el permís de conduir B.

El president ha recordat que actualment hi ha associades 224 autoescoles a Aramur que podran participar en aquest programa d'ajudes. En aquesta línia, López Miras ha confiat que aquestes ajudes donaran un pas més en la construcció del futur de la regió, ja que posen en mans dels joves una eina més per formar-se, tant personalment com professionalment.

