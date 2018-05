[Vídeo] Un exministre espanyol relata orgullós com va etzibar un 'Viva el Rei i viva España' a una parella independentista

Última actualització Dimecres, 23 de maig de 2018 19:30 h

Ho explica com exemple de la "crispació" que es viu a Catalunya

Redacció| La premsa espanyola ha sabut, com sempre, treure audiència del discurs unionista sobre una suposada fractura social a Catalunya que situaria el país a les portes de l'hecatombe. Com a bons especialistes en aquesta pràctica, per exemple, 'Espejo Público' no ha dubtat en esprémer fins a la sacietat els vídeos on republicans són increpats en platges catalanes per col·locar creus grogues en defensa dels presos polítics i ha comptat amb un convidat molt especial per a fer-ho.

Un exministre espanyol relata orgullós com va etzibar un 'Viva el Rei i viva España' a una parella independentista pic.twitter.com/svmX7zjL7v — directevideos (@directevideos) 23 de maig de 2018

L'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, ha acudit aquest dimecres al programa per parlar del tema amb la resta de tertulians. Una oportunitat que ha aprofitat per relatar orgullós una topada que va tenir en un restaurant de Barcelona amb una parella independentista i que -predicant amb l'exemple del diàleg i l'argumentació!- va solucionar, segons ell, dedicant-los (copa de vi en mà) un 'Viva el Rei i viva España'."L'altre dia estava en un restaurant molt bo de Barcelona. M'assec amb la meva dona i al costat s'asseu una altra parella. I ràpidament diuen: 'Això és la República Catalana i a qui no li agradi que marxi a Espanya'", ha explicat, recreant una escena en que sembla mancar alguna part per fer-la versemblant. I ha continuat explicant: "Jo no vaig dir res. Va venir el cambrer i li vaig dir que davant hi ha una plaça en pèssim estat, i que suposava que es repararia. I la dona del costat em respon: 'Que ho pagui Espanya'. Ja ens estava mirant tot el restaurant. I quan va acabar es va aixecar i em va dir: 'Salut i República Catalana'. En aquell moment jo em vaig aixecar, vaig agafar la copa i li vaig dir: 'Viva el Rei i viva España'".