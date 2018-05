El xantatge de Millo: Sense ''govern efectiu'' es manté el 155

Última actualització Dijous, 24 de maig de 2018 09:30 h

El delegat del govern a Catalunya demana ''sentit comú'' a Torra

Redacció | El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha reiterat que el 155 es mantindrà actiu mentre el president de la Generalitat, Quim Torra, no proposi un govern efectiu amb "consellers i conselleres que estiguin presents a Catalunya". "Això és de sentit comú", ha reblat Millo aquest dimecres al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio on ha defensat que el Gobierno "està complint amb el seu compromís".

Segons Millo, la responsabilitat que s'aixequi el 155 és del president de la Generalitat, a qui li demana que pensi amb els catalans i "que deixi de pensar amb persones que estan fora d'Espanya".

"Vostè creu que ens agrada que Torra sigui president?", ha dit Millo per justificar que "no és qüestió que ens agradin o no ens agradin" els consellers proposats, sinó que el govern ha de ser "viable".

Pel que fa a la macrooperació policial pel suposat desviament de fons públics al procés independentista, el delegat del govern a Catalunya ha reconegut que estava informat però no coneix els detalls. I ha anunciat que probablement es produiran escorcolls i hi haurà algunes detencions.

Polèmica pels llaços grocs

D'altra banda, Millo ha sortit en defensa de la seva carta enviada als Ajuntaments catalans on demana que es garanteixi la naturalitat als espais públics, després dels fets a Canet de Mar. "Defenso la convivència pacífica i el principi de neutralitat garantit a la Constitució", ha reblat Millo, que diu que si fossin banderes espanyoles o senyeres "no passaria res" perquè "no són símbols partidistes".

Tanmateix, ha negat que el veto a Torra a l'aeroport del Prat sigui per venjança per no haver-lo convidat a la presa de possessió. Millo també ha criticat Torra per no voler reunir-se amb ell i ha retret als líders independentistes que diuen que "volen dialogar però no volen parlar".



Millo ha recordat que si es torna a cometre una "il·legalitat" a Catalunya es podria tornar a aplicar el 155 però no ha desvetllat de quina manera. Es pot fer "de forma parcial o global", ha reblat.

